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Дюрант одной фразой отреагировал на феноменальную игру Карри

Дюрант одной фразой отреагировал на феноменальную игру Карри
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант отреагировал на феноменальную игру звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, который во втором матче подряд записал на свой счёт более 40 очков.

Стефен в прошлом матче с «Кливленд Кавальерс» набрал 40 очков, 18 из которых — в четвёртой четверти, и внёс существенный вклад в победу своей команды (106:101). За 1:18 до конца матча он сравнял счёт трёхочковым попаданием, а спустя время вывел команду вперёд и затем упрочил преимущество ещё одним попаданием из-за дуги. До этого Карри заработал 47 очков в матче с «Сакраменто Кингз» (116:113).

«Бог мой, что творит Стефен», — написал Дюрант в своих социальных сетях.

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