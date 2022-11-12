Дюрант одной фразой отреагировал на феноменальную игру Карри

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант отреагировал на феноменальную игру звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, который во втором матче подряд записал на свой счёт более 40 очков.

Стефен в прошлом матче с «Кливленд Кавальерс» набрал 40 очков, 18 из которых — в четвёртой четверти, и внёс существенный вклад в победу своей команды (106:101). За 1:18 до конца матча он сравнял счёт трёхочковым попаданием, а спустя время вывел команду вперёд и затем упрочил преимущество ещё одним попаданием из-за дуги. До этого Карри заработал 47 очков в матче с «Сакраменто Кингз» (116:113).

«Бог мой, что творит Стефен», — написал Дюрант в своих социальных сетях.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: