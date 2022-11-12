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Дончич иронично высказался о своей результативности после второго поражения «Далласа»

Дончич иронично высказался о своей результативности после второго поражения «Далласа»
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Звезда команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» словенец Лука Дончич признался, что не задумывается о своей результативности, привлёкшей внимание общественности в начале чемпионата.

Напомним, Дончич стал вторым баскетболистом после легендарного американца Уилта Чемберлена, набравшим более 30 очков в восьми матчах подряд на старте сезона.

«Я не слежу за статистикой, потому что сегодня для вас, ребята, статистика – это всё. Тот, кто выпьет один эспрессо перед игрой и наберёт пять очков, поставит рекорд. Я не слежу за этим, но я уверен, что мы ещё поговорим», – сказал баскетболист на пресс-конференции после поражения «Далласа» от «Вашингтон Уизардс».

Ранее в интервью Дончич взял на себя вину за два поражения «Далласа» подряд.

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