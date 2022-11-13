43 очка Тейтума позволили «Бостону» обыграть «Детройт»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арене» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 117:108.
Лидером по результативности в этой игре стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 43 очка и совершивший десять подборов и три передачи. Таким образом, американец оформил дабл-дабл в этом противостоянии. В составе «Пистонс» самым результативным стал хорватский форвард Боян Богданович – 28 очков, 6 подборов и четыре передачи.
Отметим, что свой предыдущий матч команды проводили тремя днями ранее. Тогда победу также одержал «Бостон» (128:112).
В следующем матче «Селтикс» дома сыграет с «Оклахомой», а «Детройт» в родных стенах сразится с «Торонто».
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