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43 очка Тейтума позволили «Бостону» обыграть «Детройт»

43 очка Тейтума позволили «Бостону» обыграть «Детройт»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арене» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 117:108.

Лидером по результативности в этой игре стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 43 очка и совершивший десять подборов и три передачи. Таким образом, американец оформил дабл-дабл в этом противостоянии. В составе «Пистонс» самым результативным стал хорватский форвард Боян Богданович – 28 очков, 6 подборов и четыре передачи.

Отметим, что свой предыдущий матч команды проводили тремя днями ранее. Тогда победу также одержал «Бостон» (128:112).

В следующем матче «Селтикс» дома сыграет с «Оклахомой», а «Детройт» в родных стенах сразится с «Торонто».

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
108 : 117
Бостон Селтикс
Бостон
Детройт Пистонс: Богданович - 28, Айви - 26, Хейз - 15, Бей - 10, Стюарт - 8, Джозеф - 7, Диалло - 5, Багли III - 4, Ливерс - 3, Дюрен - 2, Бейхайм, Бёркс, Каннингем, Ки, Макгрудер, Нокс, Ноэль
Бостон Селтикс: Тейтум - 43, Уильямс - 19, Смарт - 18, Уайт - 12, Гриффин - 7, Корнет - 6, Притчард - 5, Хозер - 5, Вонле - 2, Браун, Брогдон, Галлинари, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Уильямс, Хорфорд
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