«Автодор» уволил второго главного тренера за сезон

Саратовский «Автодор» объявил имя нового главного тренера, который сменит на этом посту Милоша Павичевича. Им стал 60-летний сербский специалист Дарко Руссо. Отметим, для «Автодора» это вторая в сезоне смена главного тренера. В начале октября Павичевич сменил серба Небойшу Видича.



За свою карьеру Руссо в разные годы возглавлял сербский «Партизан», черногорскую «Будучность», греческие «Аполлон», «Марусси» и «Ираклис», боснийскую «Игокеа», австрийскую «Вену» и украинский «Химик» из Южного.



В прошлом сезоне сербский специалист был главным тренером казахстанской «Астаны». В 2019 году Руссо привёл национальную сборную Бахрейна к бронзовым медалям чемпионата среди арабских государств Персидского залива.

Новость по теме Карасёв прокомментировал победу МБА в матче с «Автодором»

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.