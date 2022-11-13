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«Автодор» уволил второго главного тренера за сезон

«Автодор» уволил второго главного тренера за сезон
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Саратовский «Автодор» объявил имя нового главного тренера, который сменит на этом посту Милоша Павичевича. Им стал 60-летний сербский специалист Дарко Руссо. Отметим, для «Автодора» это вторая в сезоне смена главного тренера. В начале октября Павичевич сменил серба Небойшу Видича.

За свою карьеру Руссо в разные годы возглавлял сербский «Партизан», черногорскую «Будучность», греческие «Аполлон», «Марусси» и «Ираклис», боснийскую «Игокеа», австрийскую «Вену» и украинский «Химик» из Южного.

В прошлом сезоне сербский специалист был главным тренером казахстанской «Астаны». В 2019 году Руссо привёл национальную сборную Бахрейна к бронзовым медалям чемпионата среди арабских государств Персидского залива.

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