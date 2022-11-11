Карасёв прокомментировал победу МБА в матче с «Автодором»

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором».
«Победа — это хорошо, но мы не имеем права дарить сопернику 15 очков в концовке. Будем серьёзно разговаривать с командой. 35 минут показывали хороший баскетбол, но с такими провалами надо бороться на корню», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Напомним, встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой хозяев со счётом 85:70.
Следующий матч МБА проведёт 16 ноября в Москве. Соперниками клуба будут баскетболисты красноярского «Енисея». «Автодор» в следующем туре сыграет в Саратове с «Самарой» из одноимённого города. Встреча состоится 15 ноября.
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