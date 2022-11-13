Экс-игрок НБА: Ирвинг может съездить в Польшу, чтобы разобраться в еврейской истории

Бывший игрок НБА поляк Марцин Гортат призвал разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга съездить в Польшу, чтобы лучше разобраться в еврейской истории.

«Если Кайри хочет лучше разобраться в том, о чём он говорит, то я могу пригласить его в Польшу. Там он узнает больше обо всей ситуации, связанной с евреями», — приводит слова Гортата TMZ.

Напомним, Ирвинг оставил на своей странице в социальной сети ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише. Позже он принёс извинения и удалил публикацию, но руководство клуба отстранило его минимум на пять матчей.

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