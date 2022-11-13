Владелец «Бруклина» высказался о возможном возвращении Ирвинга

Владелец «Бруклин Нетс» Джо Цай заявил, что Кайри Ирвингу ещё рано отменять дисквалификацию и возвращать его на площадку. По мнению функционера, разыгрывающий должен искренне выразить сожаление о своём скандальном поступке.

«Кайри ещё есть над чем работать. Он должен показать людям, что сожалеет о своём поступке. Есть важная деталь, которую многие люди упускают, — Ирвинг извинился только после того, как его отстранили», — приводит слова Цая New York Post.

Напомним, Ирвинг оставил на своей странице в социальной сети ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише. Позже он принёс извинения и удалил публикацию, но руководство клуба отстранило его минимум на пять матчей.

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