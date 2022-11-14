59 очков Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» взять верх над «Ютой»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 105:98.



Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 59 очков, 11 подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского защитника Тайриза Макси, который набрал 18 очков, два подбора и три передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Малик Бисли. На его счету 18 очков, четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить 23-го номера финна Лаури Маркканена, который набрал 15 очков и десять подборов, но передач заработать не сумел.