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59 очков Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» взять верх над «Ютой»

59 очков Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» взять верх над «Ютой»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 105:98.

Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 59 очков, 11 подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского защитника Тайриза Макси, который набрал 18 очков, два подбора и три передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Малик Бисли. На его счету 18 очков, четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить 23-го номера финна Лаури Маркканена, который набрал 15 очков и десять подборов, но передач заработать не сумел.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2022, понедельник. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
105 : 98
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 59, Макси - 18, Харрис - 8, Мелтон - 6, Ньянг - 5, Харрелл - 4, Милтон - 2, Тибулл - 2, Хаус - 1, Коркмаз, Рид, Спрингер, Такер, Фостер, Харден, Шэмпени
Юта Джаз: Бисли - 18, Маркканен - 15, Секстон - 15, Олиник - 14, Кларксон - 12, Вандербилт - 9, Хортон-Такер - 7, Гэй - 3, Конли - 3, Кесслер - 2, Агбаджи, Азубуике, Александер-Уолкер, Больмаро, Джузэнг, Поттер, Фонтеккио
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