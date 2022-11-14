Дабл-дабл Энтони Дэвиса позволил «Лейкерс» переиграть «Бруклин»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимала «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:103.
Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 37 очков, 18 подборов и две передачи. Также стоит отметить 4-го номера американца Лонни Уокера, который набрал 25 очков, один подбор, но не сумел заработать передач. Самым результативным у гостей стал американец Кевин Дюрант. На его счету 31 очко, девять подборов и семь передач. Также стоит отметить 24-го номера американского защитника Кэмерона Томаса, который набрал 14 очков, три подбора и две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2022, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 103
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Уокер - 25, Ривз - 15, Уэстбрук - 14, Браун - 9, Габриэль - 9, Райан - 3, Беверли - 2, Тоскано-Андерсон - 2, Брайант, Джеймс, Джонс, Кристи, Нанн, Пиппен Мл., Суидер, Шрёдер
Бруклин Нетс: Дюрант - 31, Томас - 15, Самнер - 13, Ватанабэ - 11, Харрис - 10, Клэкстон - 8, О'Нил - 6, Моррис - 5, Дюк - 2, Миллз - 2, Ирвинг, Карри, Симмонс, Уильямс, Уоррен, Шарп, Эдвардс
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