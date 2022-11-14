Дабл-дабл Энтони Дэвиса позволил «Лейкерс» переиграть «Бруклин»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимала «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:103.



Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 37 очков, 18 подборов и две передачи. Также стоит отметить 4-го номера американца Лонни Уокера, который набрал 25 очков, один подбор, но не сумел заработать передач. Самым результативным у гостей стал американец Кевин Дюрант. На его счету 31 очко, девять подборов и семь передач. Также стоит отметить 24-го номера американского защитника Кэмерона Томаса, который набрал 14 очков, три подбора и две передачи.