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Результаты всех матчей НБА 12 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 12 ноября, турнирная таблица
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14 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Вашингтон Уизардс» – «Мемфис Гриззлиз» – 102:92
«Кливленд Кавальерс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 124:129
«Филадельфия Сиксерс» – «Юта Джаз» – 105:98
«Чикаго Буллз» – «Денвер Наггетс» – 103:126
«Сакраменто Кингз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 122:115
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Бруклин Нетс» – 116:103

В самом результативном матче самым полезным в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов. Также по дабл-даблу оформили Руди Гобер (17 очков и 12 подборов) и Д'Анджело Расселл (29 очков и 12 подборов).

Самым результативным в составе «Кливленда» стал Дариус Гарлэнд, который записал в свой актив 51 очко.

Турнирная таблица НБА
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