Эмбиид рассказал, как соврал Маркканену во время исполнения решающих бросков в конце матча

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал, что он сказал Лаури Маркканену во время решающих штрафных бросков матча с «Ютой Джаз» (105:98).
Центровой попросил финна промахнуться, чтобы игра не перешла в овертайм, потому что ему нужно уложить спать своего сына Артура. Эмбиид также признался, что солгал — его сын Артур ложится спать каждый вечер ровно в 19:30. Его слова приводит журналист Тим Бонтепс в своих социальных сетях.
В итоге Маркканен смазал оба штрафных, а «Филадельфия» одержала победу в основное время.
Стоит отметить, что в этой игре Эмбиид продемонстрировал уникальную статистическую линейку. Он стал первым игроком в истории НБА, кому удалось в одном матче набрать 50 очков, 10 подборов, пять передач и пять блок-шотов. Всего на его счету в этом матче 59 очков, 11 подборов, восемь передач и пять блок-шотов.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
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