Дэвис: мы обязаны начать побеждать как можно скорее

Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался о состоянии команды после неудачного старта сезона.

«Мы обязаны одержать несколько побед подряд, особенно в матчах с командами Запада. Знаете, каждая команда хороша. У нас ещё много игр впереди, но мы сами себе вырыли яму. Так что мы должны начать побеждать как можно скорее», — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.

Напомним, сегодня «Лейкерс» одержали победу в матче с «Бруклин Нетс» — 116:103. Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал как раз Энтони Дэвис, набравший 37 очков, 18 подборов и две передачи. Также стоит отметить четвёртого номера американца Лонни Уокера, который набрал 25 очков, один подбор, но не сумел заработать передач.

Сейчас «озёрники» идут с показателем 3-10.

Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса: