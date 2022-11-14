Защитник московского ЦСКА Алексей Швед исключил возвращение в сборную России по баскетболу.



«Даже если сборная будет проводить какие-то матчи, я уже всё, закончил, совершенно точно. Там уже играет молодёжь — пусть. Из моей команды, которая участвовала в Олимпиаде 2012 года, уже никого нет, кроме Семёна Антонова. Все остальные закончили со сборной, как и я», — приводит слова Алексея Шведа ТАСС.



Напомним, в августе 2021 года Алексей Швед сообщил, что он завершает карьеру в сборной России. С 2021 года Швед выступает в составе московского ЦСКА.



В составе сборной России Швед стал бронзовым призёром чемпионата Европы – 2011 и бронзовым призёром Олимпиады-2012.



Вместе с ЦСКА, в котором Швед уже выступал ранее, он стал победителем Евролиги в 2008 году и двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ.

Новость по теме Владимир Гомельский назвал игрока, которого считает лидером ЦСКА