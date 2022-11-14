Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант высказался о своём соперничестве с Леброном Джеймсом

Кевин Дюрант высказался о своём соперничестве с Леброном Джеймсом
Комментарии

Звезда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал поражение в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоялся сегодня, 14 ноября, а также высказался о своём соперничестве с лидером «озёрников» Леброном Джеймсом.

«Как по мне, здорово, что мы по-прежнему актуальны в таком возрасте и люди приходят посмотреть на то, как мы играем. Мы переписываемся иногда, но сегодня я хотел бы с ним пообщаться.

Сегодня «Лейкерс» отлично сыграли и без него, но с ним всегда тяжело иметь дело. Отсутствие его на площадке стало для нас облегчением, но они проявили себя и без него», – сказал Дюрант на послематчевой пресс-конференции.

Новость по теме
«Примут с распростёртыми объятиями». Скаут — о команде, куда бы мог перейти Леброн

Леброн танцует на яхте во время тренировки

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022