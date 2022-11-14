Кевин Дюрант высказался о своём соперничестве с Леброном Джеймсом

Звезда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал поражение в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоялся сегодня, 14 ноября, а также высказался о своём соперничестве с лидером «озёрников» Леброном Джеймсом.

«Как по мне, здорово, что мы по-прежнему актуальны в таком возрасте и люди приходят посмотреть на то, как мы играем. Мы переписываемся иногда, но сегодня я хотел бы с ним пообщаться.

Сегодня «Лейкерс» отлично сыграли и без него, но с ним всегда тяжело иметь дело. Отсутствие его на площадке стало для нас облегчением, но они проявили себя и без него», – сказал Дюрант на послематчевой пресс-конференции.

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