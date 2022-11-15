Стивен Эй Смит выбрал самого талантливого центрового в НБА
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Известный телеведущий Стивен Эй Смит считает, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид является самым талантливым «бигмэном» в современной Национальной баскетбольной лиге.
«Как талант, Джоэл Эмбиид — лучший центровой в современной лиге. С точки зрения таланта, я бы даже поставил его выше Йокича. Нет, серб безусловно просто сенсационен. Проблема в том, что его долговечность под вопросом, и я думаю, что он его выступления были не столь впечатляющими в последнее время. «Филадельфия Сиксерс» — команда очень высокого уровня, но сейчас они идут с показателем 7-7. Позвольте мне сказать вам, что они должны что-то сделать в этом году», — приводит слова Эй Смита Fadeaway World.
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