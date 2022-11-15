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Душко Иванович официально стал главным тренером «Црвены Звезды»

Душко Иванович официально стал главным тренером «Црвены Звезды»
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Черногорский специалист Душко Иванович стал новым тренером сербской команды «Црвена Звезда».

Он пришёл на смену Владимиру Йовановичу, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона. «Црвена Звезда» одержала лишь одну победу в семи матчах Евролиги.

Опытный черногорский тренер, родившийся 1 сентября 1957 года в Биело-Поле, подписал двухлетний контракт с красно-белыми. Свой первый матч он проведёт в четверг, 17 ноября, в 7-м туре Евролиги с французским АСВЕЛом в Белграде.

«Црвена Звезда» стала пятой командой Евролиги в тренерской карьере Ивановича. Ранее он руководил «Барселоной» (2005-2008), «Басконией» (2000-2005, 2008-2012, 2019-2021), «Панатинаикосом» (2014-2015) и «Химками» (2016-2017).

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