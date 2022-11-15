Аналитик НБА рассказал, что может помешать Эмбииду стать MVP по итогам сезона

Бывший игрок НБА, а ныне аналитик Эдди Джонсон высказался об игровых качествах лидера «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, который в прошлом матче с «Ютой Джаз» отметился феноменальной результативностью (59 очков, 11 подборов и восемь результативных передач).

«Последние восемь игр он практически всегда доминирует в нападении. Его невозможно остановить. Единственное, что может помешать Джоэлу Эмбииду демонстрировать такое превосходство на протяжении всего сезона и получить MVP, — это травмы. Но когда он здоров и чувствует себя хорошо, то практически неудержим.

Джоэл делает всё. Он не совсем умеет бросать из-за дуги, но продолжает выполнять трёхочковые, в остальном он просто неудержим на площадке», — приводит слова Джонсона Fadeaway World.

Новость по теме Перкинс: Эмбиид сегодня должен ощущать себя Уилтом Чемберленом в 1961 году

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?