Аналитик НБА рассказал, что может помешать Эмбииду стать MVP по итогам сезона

Бывший игрок НБА, а ныне аналитик Эдди Джонсон высказался об игровых качествах лидера «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, который в прошлом матче с «Ютой Джаз» отметился феноменальной результативностью (59 очков, 11 подборов и восемь результативных передач).
«Последние восемь игр он практически всегда доминирует в нападении. Его невозможно остановить. Единственное, что может помешать Джоэлу Эмбииду демонстрировать такое превосходство на протяжении всего сезона и получить MVP, — это травмы. Но когда он здоров и чувствует себя хорошо, то практически неудержим.
Джоэл делает всё. Он не совсем умеет бросать из-за дуги, но продолжает выполнять трёхочковые, в остальном он просто неудержим на площадке», — приводит слова Джонсона Fadeaway World.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
- 15 ноября 2022
-
18:04
-
17:47
-
17:32
-
17:15
-
16:18
-
15:42
-
15:27
-
14:42
-
13:55
-
12:59
-
12:11
-
11:55
-
10:30
-
10:22
-
10:05
-
09:55
-
08:37
-
06:34
-
06:00
-
00:46
- 14 ноября 2022
-
22:58
-
22:48
-
21:01
-
20:43
-
20:35
-
19:01
-
18:35
-
18:00
-
16:43
-
15:28
-
14:39
-
13:51
-
12:45
-
12:26
-
10:02