Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аналитик НБА рассказал, что может помешать Эмбииду стать MVP по итогам сезона

Аналитик НБА рассказал, что может помешать Эмбииду стать MVP по итогам сезона
Комментарии

Бывший игрок НБА, а ныне аналитик Эдди Джонсон высказался об игровых качествах лидера «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, который в прошлом матче с «Ютой Джаз» отметился феноменальной результативностью (59 очков, 11 подборов и восемь результативных передач).

«Последние восемь игр он практически всегда доминирует в нападении. Его невозможно остановить. Единственное, что может помешать Джоэлу Эмбииду демонстрировать такое превосходство на протяжении всего сезона и получить MVP, — это травмы. Но когда он здоров и чувствует себя хорошо, то практически неудержим.

Джоэл делает всё. Он не совсем умеет бросать из-за дуги, но продолжает выполнять трёхочковые, в остальном он просто неудержим на площадке», — приводит слова Джонсона Fadeaway World.

Новость по теме
Перкинс: Эмбиид сегодня должен ощущать себя Уилтом Чемберленом в 1961 году

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022