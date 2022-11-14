Перкинс: Эмбиид сегодня должен ощущать себя Уилтом Чемберленом в 1961 году

Чемпион НБА, ныне эксперт Кендрик Перкинс прокомментировал историческое выступление американца Джоэла Эмбиида в матче с «Ютой Джаз», который состоялся сегодня, 14 ноября.



«Эмбиид сегодня должен ощущать себя Уилтом Чемберленом в 1961 году. Посмотрите сами, если вам нужно подтверждение этого», — написал Перкинс в своих социальных сетях.



Напомним, Эмбиид стал первым игроком в истории НБА, которому удалось в одном матче набрать 50 очков, сделать 10 подборов, пять передач и пять блок-шотов. Всего на его счету в этом матче 59 очков, 11 подборов, восемь передач и пять блок-шотов.



Набрав 101 очко в двух последних встречах, Эмбиид стал лишь третьим игроком с 1988 года, записавшим на свой счёт более 100 очков в двух играх подряд.

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