Дюрант высмеял спорное решение судьи выписать Тейтуму технический фол

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высмеял судью матча регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» — «Оклахома-Сити Тандер» (126:122) за эпизод, в котором он принял решение выписать Джейсону Тейтуму технический фол.
Напомним, во второй четверти Тейтум сначала нарушил правила на центровом «Тандер» Алексее Покушевски, пытаясь остановить его проход с мячом. Джейсон остался недоволен решением судьи и от досады сделал размашистый хлопок в ладоши, за что получил технический фол. Данный эпизод вызвал недоумение среди игроков «Селтикс», а фанаты освистали решение судьи.
«Джейсон Тейтум получил худший технический фол, который я видел в НБА за последнее время. Это просто смешно», — написал Дюрант в своих социальных сетях.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
- 15 ноября 2022
-
18:04
-
17:47
-
17:32
-
17:15
-
16:18
-
15:42
-
15:27
-
14:42
-
13:55
-
12:59
-
12:11
-
11:55
-
10:30
-
10:22
-
10:05
-
09:55
-
08:37
-
06:34
-
06:00
-
00:46
- 14 ноября 2022
-
22:58
-
22:48
-
21:01
-
20:43
-
20:35
-
19:01
-
18:35
-
18:00
-
16:43
-
15:28
-
14:39
-
13:51
-
12:45
-
12:26
-
10:02