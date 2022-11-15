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Дюрант высмеял спорное решение судьи выписать Тейтуму технический фол

Дюрант высмеял спорное решение судьи выписать Тейтуму технический фол
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высмеял судью матча регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» — «Оклахома-Сити Тандер» (126:122) за эпизод, в котором он принял решение выписать Джейсону Тейтуму технический фол.

Напомним, во второй четверти Тейтум сначала нарушил правила на центровом «Тандер» Алексее Покушевски, пытаясь остановить его проход с мячом. Джейсон остался недоволен решением судьи и от досады сделал размашистый хлопок в ладоши, за что получил технический фол. Данный эпизод вызвал недоумение среди игроков «Селтикс», а фанаты освистали решение судьи.

«Джейсон Тейтум получил худший технический фол, который я видел в НБА за последнее время. Это просто смешно», — написал Дюрант в своих социальных сетях.

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