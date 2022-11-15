Стефен Карри стал автором исторического достижения
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, которому удалось реализовать как минимум три броска из-за дуги в каждом из 13 матчей с начала сезона, сообщает The Athletic.
В прошлом матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (132:95) Карри набрал 16 очков, из которых девять — за счёт точных трёхочковых бросков. Также на счету Стефена пять подборов и столько же результативных передач. В среднем на старте сезона Карри набирает 31,5 очка, совершает 6,6 подбора и отдаёт 6,4 ассиста.
На данный момент «Уорриорз» располагаются на 11-м месте в таблице Западной конференции. Следующий матч «Голден Стэйт» проведёт на выезде с «Финикс Санз».
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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