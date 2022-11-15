Наставник «Уорриорз» назвал факторы, за счёт которых удалось разгромить «Спёрс»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (132:95).
«Очевидно, что Джордан Пул был просто великолепен в нападении. Он начал активно действовать с первых минут матча. Да и в целом сегодня была отличная игра команды. Мы реализовали большую часть того, о чём говорили до матча — защищались без фолов и активно двигали мяч. Такой была наша установка», — приводит слова Керра Clutch Points.
Джордан Пул стал самым результативным игроком матча, набрав 36 очков. На его счету также два подбора и столько же результативных передач. На данный момент «Уорриорз» располагаются на 11-м месте в таблице Западной конференции.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
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