Фридзон объяснил, почему «Зениту» важно одержать победу в следующем матче
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Виталий Фридзон поделился ожиданиями от предстоящего матча с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«В голове ты всегда держишь, кому ты проиграл, и, так как мы проиграли «Локо» в рамках Суперкубка, нам необходимо побеждать, чтобы психологически себя лучше чувствовать. Мы, как и всегда, будем играть на победу. У нас было достаточно времени на подготовку, сейчас главное — восстановиться после длительной поездки. Но все готовы», — приводит слова Фридзона пресс-служба клуба.
Матч «Локомотив-Кубань» — «Зенит» пройдёт 16 ноября на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре, начало противостояния — в 20:30 мск.
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