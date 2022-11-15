Фридзон объяснил, почему «Зениту» важно одержать победу в следующем матче

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Виталий Фридзон поделился ожиданиями от предстоящего матча с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В голове ты всегда держишь, кому ты проиграл, и, так как мы проиграли «Локо» в рамках Суперкубка, нам необходимо побеждать, чтобы психологически себя лучше чувствовать. Мы, как и всегда, будем играть на победу. У нас было достаточно времени на подготовку, сейчас главное — восстановиться после длительной поездки. Но все готовы», — приводит слова Фридзона пресс-служба клуба.

Матч «Локомотив-Кубань» — «Зенит» пройдёт 16 ноября на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре, начало противостояния — в 20:30 мск.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: