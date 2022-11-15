Пул — Уайзмену: в G-лиге ты должен получать технари и висеть на кольце

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул обратился к центровому Джеймсу Уайзмену, который по решению тренерского штаба будет отправлен в G-лигу (низшая лига НБА для фарм-клубов).
«Я сказал Уайзмену, что он не идёт на понижение. Также это нельзя назвать наказанием. Я лишь дал ему наставление, чтобы он набирал там по 50 очков, действовал агрессивно, получал технари, висел на кольце и так далее. Просто чтобы Джеймс понял, кем он может быть на самом высоком уровне. Это просто шаг в этом направлении», — приводит слова Пула ESPN AR.
В этом сезоне Уайзмен набирал в среднем за матч 6,8 очка и совершал 3,8 подбора, имея 58,8% реализации бросков с игры. Отметим, Джордан Пул в сезоне-2020/2021 провёл в G-лиге 11 матчей, где в среднем набирал 22,4 очка за 33,5 минуты игрового времени.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
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