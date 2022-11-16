27 очков Кевина Дюранта не помогли «Бруклину» одолеть «Сакраменто»
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 96:94.
Самым результативным игроком у «Сакраменто» стал американский защитник Теренс Дэвис, набравший 31 очко, сделавший девять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Кевина Хаертера, который набрал 19 очков, сделал два подбора и три передачи. Самым результативным у гостей стал американец Кевин Дюрант. На его счету 27 очков, четыре подбора и шесть передач. Также стоит отметить четвёртого номера американского защитника Эдмонда Самнера, который набрал 18 очков, сделал один подбор и одну передачу.
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2022, среда. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
153 : 121
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз: Дэвис - 31, Хаертер - 19, Сабонис - 17, Барнс - 16, Монк - 15, Фокс - 14, Лайлз - 12, Митчелл - 8, Окпала - 6, Холмс - 5, Лень - 4, Мюррэй - 4, Мету - 2, Деллаведова, Кета, Монеке, Эллис
Бруклин Нетс: Дюрант - 27, Самнер - 18, Томас - 12, Ватанабэ - 11, Симмонс - 11, Карри - 9, Шарп - 7, Клэкстон - 6, Эдвардс - 6, Дюк - 4, Харрис - 4, Миллз - 3, О'Нил - 3, Ирвинг, Моррис, Уильямс, Уоррен
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