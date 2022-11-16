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Результаты всех матчей НБА 16 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 16 ноября, турнирная таблица
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16 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Мемфис Гриззлиз» – 113:102
«Даллас Маверикс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 103:101
«Юта Джаз» – «Нью-Йорк Никс» – 111:118
«Сакраменто Кингз» – «Бруклин Нетс» – 153:121
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 117:110

В самом результативном матче самым полезным игроком у «Сакраменто» стал американский защитник Теренс Дэвис, набравший 31 очко, сделавший девять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Кевина Хаертера, который набрал 19 очков, сделал два подбора и три передачи. Самым результативным у гостей стал американец Кевин Дюрант. На его счету 27 очков, четыре подбора и шесть передач. Также стоит отметить четвёртого номера американского защитника Эдмонда Самнера, который набрал 18 очков, сделал один подбор и одну передачу.

Турнирная таблица НБА
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