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Бэйлесс — Дюранту: давай поговорим один на один

Бэйлесс — Дюранту: давай поговорим один на один
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Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к звёздному форварду «Бруклин Нетс» Кевину Дюранту.

«Эй, Кевин Дюрант: у меня есть своё мнение, у тебя — своё. Я призываю тебя присоединиться ко мне в моём подкасте и сказать, где именно я ошибаюсь. Давай поговорим о скрытых планах, ты и я, один на один. Я был твоим самым большим поклонником. Это будет для тебя лёгкой прогулкой», — написал Бэйлесс.

Напомним, в конце августа стало известно, что Дюрант и «Бруклин» приняли решение продолжить сотрудничество. Ранее Кевин запрашивал клуб об обмене.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:

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