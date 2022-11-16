Дончич высказался по поводу победного трёхочкового в матче с «Клипперс»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич дал комментарий по поводу победного трёхочкового броска в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Мне немного повезло. Мяч как-то сам нашёл меня. Я просто бросил его, а он попал в цель.

Мой жест после попадания? Я просто хотел отпраздновать… Я не пытался заткнуть наших болельщиков, так что даже не знаю, почему я это сделал.

Отдых после плотного графика? Посмотрим. Думаю, завтра мы с тренером примем решение. Это было долгое время игры в баскетбол. Не так много перерывов. Посмотрим завтра. После этих двух игр подряд я очень устал. Но сейчас я чувствую себя всё равно хорошо», — приводит слова Дончича Basket News.

Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича: