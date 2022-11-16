Дончич высказался по поводу победного трёхочкового в матче с «Клипперс»
Поделиться
Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич дал комментарий по поводу победного трёхочкового броска в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс».
«Мне немного повезло. Мяч как-то сам нашёл меня. Я просто бросил его, а он попал в цель.
Мой жест после попадания? Я просто хотел отпраздновать… Я не пытался заткнуть наших болельщиков, так что даже не знаю, почему я это сделал.
Отдых после плотного графика? Посмотрим. Думаю, завтра мы с тренером примем решение. Это было долгое время игры в баскетбол. Не так много перерывов. Посмотрим завтра. После этих двух игр подряд я очень устал. Но сейчас я чувствую себя всё равно хорошо», — приводит слова Дончича Basket News.
Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича:
Комментарии
- 16 ноября 2022
-
13:53
-
13:48
-
12:57
-
12:03
-
11:51
-
10:23
-
10:17
-
10:13
-
09:51
-
09:00
-
08:28
-
07:03
-
00:59
- 15 ноября 2022
-
23:57
-
23:34
-
23:02
-
22:50
-
21:49
-
21:25
-
21:06
-
20:46
-
20:30
-
20:13
-
19:44
-
19:21
-
19:02
-
18:49
-
18:04
-
17:47
-
17:32
-
17:15
-
16:18
-
15:42
-
15:27
-
14:42
Партнерский контент