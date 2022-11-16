МБА обыграл «Енисей» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Московский МБА переиграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл» в столице России и завершилась победой хозяев со счётом 89:76.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Евгений Воронов, набравший 23 очка. Ещё 16 очков на свой счёт записал Тимофей Якушин. 12 очков набрал Илья Платонов.



В составе «Енисея» дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов оформил Джеймс Томпсон. 14 очков набрал Владислав Трушкин.



Следующий матч МБА проведёт 21 ноября в Санкт-Петербурге. Соперниками московского клуба будут баскетболисты местного «Зенита». «Енисей» в следующем туре сыграет в Саратове с местным «Автодором». Встреча состоится 19 ноября.