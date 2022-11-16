МБА обыграл «Енисей» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ
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Московский МБА переиграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл» в столице России и завершилась победой хозяев со счётом 89:76.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Евгений Воронов, набравший 23 очка. Ещё 16 очков на свой счёт записал Тимофей Якушин. 12 очков набрал Илья Платонов.
В составе «Енисея» дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов оформил Джеймс Томпсон. 14 очков набрал Владислав Трушкин.
Следующий матч МБА проведёт 21 ноября в Санкт-Петербурге. Соперниками московского клуба будут баскетболисты местного «Зенита». «Енисей» в следующем туре сыграет в Саратове с местным «Автодором». Встреча состоится 19 ноября.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
16 ноября 2022, среда. 19:30 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
89 : 76
Енисей
Красноярск, Россия
МБА: Воронов - 23, Якушин - 16, Платонов - 12, Касаткин - 10, Валиев - 9, Хоменко - 9, Лопатин - 8, Клюев - 2, Голдырев, Кочергин, Одиноков, Пушков
Енисей: Томпсон - 16, Трушкин - 14, Мотовилов - 10, Уорнер - 10, Коулмен - 9, Гудумак - 8, Балашов - 4, Герасимов - 3, Белянков - 2, Викторов, Загретдинов, Сонько
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