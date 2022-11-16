«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» переиграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 68:62.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Эртель, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов на свой счёт записал Томас Уимбуш. По восемь очков набрали Сергей Карасёв и Дмитрий Кулагин.



В составе «Локомотива-Кубань» 22 очка набрал Джейлен Бэрфорд. Восемь очков на счету Захара Ведищева.



Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 20 ноября в Минске. Соперниками краснодарского клуба будут баскетболисты местного «Минска». «Зенит» в следующем туре сыграет в Санкт-Петербурге с московским МБА. Встреча состоится 21 ноября.