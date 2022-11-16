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«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ
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Санкт-петербургский «Зенит» переиграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 68:62.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Эртель, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов на свой счёт записал Томас Уимбуш. По восемь очков набрали Сергей Карасёв и Дмитрий Кулагин.

В составе «Локомотива-Кубань» 22 очка набрал Джейлен Бэрфорд. Восемь очков на счету Захара Ведищева.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 20 ноября в Минске. Соперниками краснодарского клуба будут баскетболисты местного «Минска». «Зенит» в следующем туре сыграет в Санкт-Петербурге с московским МБА. Встреча состоится 21 ноября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
16 ноября 2022, среда. 20:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
62 : 68
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 22, Ведищев - 8, Квитковских - 7, Уиллис - 6, Мартюк - 5, Елатонцев - 4, Паунич - 3, Щербенев - 3, Емченко - 2, Узинский - 2, Сорокин, Сычков
Зенит: Уимбуш - 16, Эртель - 16, Д. Кулагин - 8, Карасёв - 8, Вольхин - 7, Томпкинс - 7, Соломон - 2, Фридзон - 2, Хомсли - 2, Захаров, Моня, Томассон
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