Карасёв прокомментировал победу МБА в матче с «Енисеем»

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (89:76).
«Были проблемы в начале на подборах, когда нас просто затоптали, но в целом доволен тем, что показали ребята. «Енисей» в этом сезоне играет очень хорошо, и где-то им не хватает банального везения, поэтому понимали, что лёгкой прогулки не будет. Впереди игра с «Зенитом» — нужно просто ехать и играть, а там случиться может всё что угодно», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Следующий матч МБА проведёт 21 ноября в Санкт-Петербурге. Соперниками московского клуба будут баскетболисты местного «Зенита». «Енисей» в следующем туре сыграет в Саратове с местным «Автодором». Встреча состоится 19 ноября.
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