Секулич прокомментировал поражение «Локомотива-Кубань» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Зенитом» (68:62).



«Очень странная получилась игра. И захватывающая. Отмечу, что «Зенит» – очень хорошая команда. Особенно сильна защита петербуржцев – за счёт и таланта, и габаритов игроков. Мы к этому готовились. Считаю, что мы неплохо показали себя в атаке в первой половине. И в защите были очень хороши. Я постоянно повторяю игрокам, что именно цепкая защита должна быть нашим главным оружием. И мы продемонстрировали её в первой половине и в четвёртой четверти. Увы, после перерыва начались американские горки. Из третьей четверти мы должны извлечь урок, как ни в коем случае нельзя играть. А из четвёртой – как играть нужно!» — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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