Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Локомотивом-Кубань» (68:62).



«Сегодняшняя игра ярко показала всё, что происходит с нашей командой. К сожалению, у нас не хватает игроков даже для полноценных тренировок. Одни выбыли, другие только возвращаются после травм. Из-за недостатка игроков нам постоянно не хватало свежести.

Первые 20 минут мы играли очень плохо в нападении и не защищались как следует. Только в третьей четверти, казалось, начали играть как положено, взяли ситуацию под контроль и в защите, и в нападении, но в четвёртой окончательно устали. Потеряли нить игры, хорошо, что всё же выиграли. В такие моменты, когда всё валится из рук, когда игроки мажут даже штрафные и открытые броски, надо в первую очередь успокоить команду, сказать, что нужно продолжать играть так же, и результат придёт. В итоге Кулагин и Томпкинс забросили два броска, которые спасли для нас игру. Хотя, конечно, заканчивать надо было гораздо раньше», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.