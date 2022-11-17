Керр: всем не терпится сыграть с нами и надрать нам задницу. Сейчас мы разобранны

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу формы команды на старте нынешнего сезона.

«На данный момент мы разобранны. Играем, будто это тренировка. Нет грамотного передвижения ни с одной, ни с другой стороны площадки.

Я думаю, мы жалеем себя. Нас же жалеть никто не собирается. Всем не терпится сыграть с нами и надрать нам задницу. Мы были успешны в последние годы. Мы получали много радости от того, что мы побеждали всех на протяжении многих лет. Команды не забывают об этом. Сейчас они получают удовольствие, как и должны. Пока что «Голден Стэйт» играет в Дрю лиге», — приводит слова Керра Clutch Points.

Напомним, в первых 15 матчах чемпионата «воины» победили всего шесть раз.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: