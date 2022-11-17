Перкинс: каждая игра «Мемфиса» должна транслироваться из-за Моранта. Он самый яркий в лиге

Чемпион НБА, ныне эксперт Кендрик Перкинс дал комментарий по поводу звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Он самый яркий и захватывающий игрок на сегодняшний день. Каждая игра должна транслироваться по телевидению, когда дело доходит до «Мемфис Гриззлиз». Он даст вам не один яркий момент, даст вам не два ярких момента, он даст вам три-пять ярких моментов за игру, которые заставят вас сказать: «Боже, благослови Америку».



Он является культурой в этой лиге. В нём есть всё, что вы хотите видеть в сегодняшней игре. Большинство людей сравнивают его с Алленом Айверсоном 90-х годов», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.

Ранее эксперт Чарльз Баркли высказал своё мнение по поводу Моранта.

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