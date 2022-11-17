Дюрант — об Ирвинге: не собираюсь рассказывать взрослому мужику, что он должен делать
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Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант отреагировал на критику болельщиков, что он пассивно отнёсся к скандалу вокруг другого игрока команды – Кайри Ирвинга.
«Я не собираюсь рассказывать взрослому мужику, что он должен делать. Мы можем обменяться мнениями о том, как мы относимся к определённой теме. Я не лезу в его дела. Это не мой подход», — приводит слова Дюранта Essenyially Sports.
После того как Ирвинг опубликовал в своих социальных сетях ссылку на антисемитский фильм, руководство «Бруклина» отстранило игрока как минимум на пять матчей и выставило ему ряд требований, после выполнения которых баскетболист сможет вернуться в состав.
Кайри принёс публичные извинения после отстранения.
Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:
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