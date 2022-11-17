Симмонс: сейчас я гораздо больше времени провожу на медицинском столе

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс рассказал, что он делает для того, чтобы оставаться в игре.

«Я всё время восстанавливаюсь и делаю всё для того, чтобы оставаться в игре. Честно, сейчас я гораздо больше времени провожу на медицинском столе. Накладываю лёд, выполняю все процедуры и отдыхаю.

Колено меня беспокоит больше, чем спина, и это хорошо. Обычно у тебя начинаются проблемы с чем-то одним, а затем ты начинаешь думать о своей лодыжке или о чём-то ещё. В этой лиге постоянно случаются травмы, но я должен взять ситуацию под контроль», – приводит слова Симмонса The Athletic.

Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».

Бен Симмонс попал 8 трёхочковых подряд. Больше чем за всю карьеру: