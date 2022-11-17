Беверли рассказал, как болбой обещал убить его после того, как он нанёс травму Уэстбруку

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли рассказал историю о том, как один из болбоев грозился убить его.

«Был болбой, который угрожал убить меня. Кевин Макхейл сказал мне тогда: «Эй, приятель, только осторожнее со СМИ. Говорят, что Уэстбрук выбыл». Я даже не знал, что произошло, но они раздули из этого большую историю. И с этого момента всё началось.

Я приезжаю в Оклахому на следующую игру — перед входом полицейские. Они поставили полицейскую машину и перед моим домом в Хьюстоне. Я приезжаю в отель. Иду по этажу, у двери полицейский. Смотрю на него… Выхожу утром за чаем, со мной ребята из полиции. Они раздавали бумаги с изображением молодого парня, довольно большие. Он угрожал убить меня. Это было реально», — приводит слова Беверли Fadeaway World.

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