«Дурак». Баркли — Шакилу О’Нилу после его слов о нескольких лунах

Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил во время шоу на NBA on TNT с бывшим игроком НБА, а ныне экспертом Чарльз Баркли пошутил о луне.



«У меня есть новая теория о луне. Их больше одной. Просто, позвольте мне рассказать свою теорию. На днях я проезжал мимо Оберна. И луна была слева. Я продолжал движение, не делая никаких поворотов. Примерно через 20 минут луна была у меня за спиной», — сказал О’Нил.



«Это потому, что она двигалась, дурак», — отреагировал Баркли.



«Нет, на самом деле лун несколько. И вообще, ещё через 45 секунд она была уже справа от меня», — ответил Шакил.



Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула.

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну: