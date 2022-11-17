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Гомельский оценил уровень Уэйра и Мура из ЦСКА

Гомельский оценил уровень Уэйра и Мура из ЦСКА
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о разыгрывающих московского ЦСКА Каспере Уэйре и Далласе Муре.

«Оба – Уэйр и Мур — показывают качественный и результативный баскетбол. Мне нравятся оба. Конечно, они не суперзвёзды, но уровень мастерства у них высокий», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Уэйр перешёл в ЦСКА из красноярского «Енисея» в марте 2022 года. В середине июня Каспер продлил соглашение с армейцами, подписав двухлетний контракт. Мур пополнил ряды красно-синих в конце августа этого года. Он является выпускником колледжа «Северная Флорида», в составе которого за четыре года выступлений в NCAA три раза избирался в первую символическую сборную конференции.

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