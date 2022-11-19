Защитник «Локомотива-Кубань»: мы все получали по 3 тысячи в месяц. Это было приятно
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Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв рассказал, как его мотивировали первые призовые деньги в баскетболе.
«Первые деньги были совсем небольшими. Мы все получали по 3 тысячи в месяц. Это было приятно. Но о какой-то мотивации, наверное, говорить было неуместно. Было прикольно, что это уже твои деньги, ты мог на них сам что-то купить. А вот когда кто-то стал получать, к примеру, 10 тысяч — вот тогда уже появлялись мысли: «Блин, я тоже хочу!» И это было как игра, конкуренция», — сказал Щербенёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
Полное интервью с Александром Щербенёвым выйдет на «Чемпионате» сегодня, 19 ноября, в 19:00 мск.
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