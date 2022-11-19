Форвард «Автодора» назвал главную задачу команды после смены тренера
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Форвард «Автодора» Брэндон Гарретт назвал главную задачу команды перед матчем с красноярским «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Сейчас главная задача нашей команды – продолжать прогрессировать и шаг за шагом улучшать «химию» друг с другом. Матч с «Енисеем» станет ещё одной хорошей проверкой, позволяющей увидеть наш рост. Уверен, соперники тоже приедут в Саратов сражаться. Мы приложим все усилия, чтобы победить», — приводит слова Гарретта пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Отметим, недавно «Автодор» второй раз за сезон сменил главного тренера. Под руководством нового наставника Дарко Руссо саратовский клуб обыграл в прошлом матче «Самару».
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.
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