Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Автодора» назвал главную задачу команды после смены тренера

Форвард «Автодора» назвал главную задачу команды после смены тренера
Комментарии

Форвард «Автодора» Брэндон Гарретт назвал главную задачу команды перед матчем с красноярским «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Сейчас главная задача нашей команды – продолжать прогрессировать и шаг за шагом улучшать «химию» друг с другом. Матч с «Енисеем» станет ещё одной хорошей проверкой, позволяющей увидеть наш рост. Уверен, соперники тоже приедут в Саратов сражаться. Мы приложим все усилия, чтобы победить», — приводит слова Гарретта пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Отметим, недавно «Автодор» второй раз за сезон сменил главного тренера. Под руководством нового наставника Дарко Руссо саратовский клуб обыграл в прошлом матче «Самару».

Новость по теме
«Автодор» одержал победу в первом матче после смены главного тренера

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022