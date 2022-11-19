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Наставник «Енисея»: тяжело играть в серьёзную игру, когда у тебя 23 потери

Наставник «Енисея»: тяжело играть в серьёзную игру, когда у тебя 23 потери
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Главный тренер красноярского «Енисея» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча с саратовским «Автодором» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы хотим играть лучше, чем играли с МБА. Будем стараться контролировать мяч. Очень тяжело играть в серьёзную игру, когда у тебя 23 потери. Все игроки здоровы и готовы к матчу. Я надеюсь, что мы будем выглядеть лучше в Саратове и добьёмся победы», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Напомним, матч между «Енисеем» и «Автодором» пройдёт в Саратове. Встреча состоится сегодня, 19 ноября. Начало встречи — в 16:00 мск. На данный момент красноярский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице, саратовский коллектив располагается на строчку выше.

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