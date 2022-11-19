Исполнительный директор НБА назвал двух лучших игроков лиги

Исполнительный директор НБА выразил мнение, что разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер является вторым лучшим игроком в лиге, уступая только звёздному лидеру «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо.

«Руководитель написал мне вчера вечером, наблюдая за игрой Шея. Он сказал, что сейчас в лиге есть только один человек, играющий в этом сезоне лучше Гилджес-Александера. Это Яннис Адетокунбо. Вы можете поспорить… но он общается с такими парнями, как Лука Дончич, Джейсон Тейтум, Никола Йокич и Джоэл Эмбиид», — приводит слова одного из сотрудников Fadeaway World.

Отметим, Гилджес-Александер в этом сезоне набирает в среднем 31,1 очка. Это пятое место в рейтинге лучших игроков по количеству очков за игру. Адетокунбо с показателем 29,5 очка располагается на восьмой строчке.

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