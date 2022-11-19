Секулич призвал «Локомотив-Кубань» не расслабляться в матче с аутсайдером Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич призвал команду не терять концентрацию в матче с главным аутсайдером сезона Единой лиги ВТБ — «Минском».
«К «Минску» мы отнесёмся с полной серьёзностью. Они вполне способны играть на равных с лидерами Лиги и временами демонстрируют очень хороший баскетбол, как, например, в недавнем матче с УНИКСом.
Для нас этот матч должен стать напоминанием, что надо выложиться на все 100% и отнестись к «Минску» так же, как мы относимся к ЦСКА, УНИКСу и «Зениту», — приводит слова Александра Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Матч между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и «Минском» состоится 20 ноября в Минске. Начало встречи — в 15:00 мск. «Минск» в первых девяти матчах сезона потерпел девять поражений.
- 21 ноября 2022
-
01:49
-
00:19
- 20 ноября 2022
-
23:34
-
22:40
-
21:37
-
20:46
-
19:44
-
18:12
-
16:56
-
16:31
-
16:04
-
15:34
-
15:14
-
14:08
-
13:42
-
13:01
-
12:46
-
12:31
-
12:14
-
11:27
-
11:00
-
10:46
-
10:13
-
10:03
-
09:51
-
09:35
-
09:13
-
08:45
-
06:22
- 19 ноября 2022
-
23:59
-
23:31
-
23:04
-
21:38
-
21:04
-
20:00