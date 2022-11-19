Секулич призвал «Локомотив-Кубань» не расслабляться в матче с аутсайдером Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич призвал команду не терять концентрацию в матче с главным аутсайдером сезона Единой лиги ВТБ — «Минском».



«К «Минску» мы отнесёмся с полной серьёзностью. Они вполне способны играть на равных с лидерами Лиги и временами демонстрируют очень хороший баскетбол, как, например, в недавнем матче с УНИКСом.



Для нас этот матч должен стать напоминанием, что надо выложиться на все 100% и отнестись к «Минску» так же, как мы относимся к ЦСКА, УНИКСу и «Зениту», — приводит слова Александра Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Матч между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и «Минском» состоится 20 ноября в Минске. Начало встречи — в 15:00 мск. «Минск» в первых девяти матчах сезона потерпел девять поражений.

Новость по теме «Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ