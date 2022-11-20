Результаты всех матчей НБА 20 ноября, турнирная таблица

20 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Атланта Хоукс» – «Торонто Рэпторс» – 124:122 ОТ.



«Индиана Пэйсерс» – «Орландо Мэджик» – 114:113.



«Филадельфия Сиксерс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 109:112.



«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Юта Джаз» – 113:118.



«Лос-Анджелес Клипперс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 119:97.



В самом результативном матче самым полезным игроком у «Атланты» стал защитник Трей Янг, который набрал 33 очка, сделал три подбора и 12 передач. Также стоит отметить лёгкого форварда Деандре Хантера, набравшего 22 очка, сделавшего пять подборов и одну передачу. Самым результативным у гостей стал лёгкий форвард Скотти Барнс. На его счету 28 очков, 11 подборов и девять ассистов.