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Наставник УНИКСа объяснил, почему матч с «Самарой» не будет простым

Наставник УНИКСа объяснил, почему матч с «Самарой» не будет простым
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой».

«Нам предстоит сложный матч. «Самара» скомплектовала очень боеспособную команду, костяк которой составляют легионеры, выступавшие в НБА и Евролиге. Недавно они усилились ещё одним сильным американцем, Джорданом Теодором. Наши соперники обладают опытом и атлетизмом, у них авторитетный тренер.

Помним, как мы проиграли им в сентябре в товарищеской встрече, а в двух других матчах на паркете шла равная борьба. Поэтому нам нужно сохранять концентрацию, быть готовыми к изоляциям и сдержать их «больших», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

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