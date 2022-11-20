Наставник УНИКСа объяснил, почему матч с «Самарой» не будет простым

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой».



«Нам предстоит сложный матч. «Самара» скомплектовала очень боеспособную команду, костяк которой составляют легионеры, выступавшие в НБА и Евролиге. Недавно они усилились ещё одним сильным американцем, Джорданом Теодором. Наши соперники обладают опытом и атлетизмом, у них авторитетный тренер.

Помним, как мы проиграли им в сентябре в товарищеской встрече, а в двух других матчах на паркете шла равная борьба. Поэтому нам нужно сохранять концентрацию, быть готовыми к изоляциям и сдержать их «больших», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

«Самара» победила УНИКС в Кубке Хайретдинова.