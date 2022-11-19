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Щербенёв — об экс-игроке УНИКСа: остановить его невероятно сложно

Щербенёв — об экс-игроке УНИКСа: остановить его невероятно сложно
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Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв рассказал, против какого игрока в Единой лиге ВТБ ему было тяжелее всего обороняться. Таким баскетболистом в прошлом сезоне был экс-разыгрывающий казанского УНИКСа Лоренцо Браун.

«В этом году выделить пока одного кого-то не могу. А вот в прошлом был Лоренцо Браун, и он точно стоял особняком. Защищаться против него было действительно очень тяжело. Он техничный парень, остановить его невероятно сложно. Это первое, что приходит в голову», — сказал Щербенёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.

Полное интервью с Александром Щербенёвым читайте на «Чемпионате».

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