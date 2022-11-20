«Они облажались». Менеджер НБА — про обмен Джеймса Хардена

Один из менеджеров Восточной конференции НБА выразил мнение, что «Бруклин Нетс» мог получить гораздо больше выгоды от обмена Джеймса Хардена в «Филадельфию Сиксерс».
«Они облажались. «Сиксерс» поставили их в невыгодное положение. «Нетс» следовало повременить с этой сделкой, но они огляделись вокруг и решили, что более выгодное предложение им не светит. Видимо трудно обменять такую звезду, поэтому они не стали добиваться большего. В итоге «Сиксерс» их очень сильно обманули, потому что у них не было никаких рычагов влияния на Хардена.
«Бруклин» оказался бы в лучшем положении, если бы занял более жёсткую позицию в отношении этого обмена. Они могли подождать до лета или хотя бы блефовать. Но они уступили «Филадельфии» в сделке и теперь за это расплачиваются», — приводит слова менеджера Fadeaway World.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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