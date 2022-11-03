Лидер «Филадельфии» Джеймс Харден получил травму

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден получил повреждение и пропустит один месяц из-за растяжения сухожилия правой стопы. Об этом в своих социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



Харден получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Вашингтон Уизардс» (111:121). За время, проведённое на площадке, он набрал 24 очка, совершил пять подборов и отдал 10 передач.



Таким образом, Джеймс не поможет «Филадельфии» в ноябрьских встречах с «Нью-Йорк Никс», «Финикс Санз», «Атлантой Хоукс» (дважды), «Ютой Джаз», «Милуоки Бакс», «Миннесотой Тимбервулвз», «Бруклин» Нетс», «Шарлотт Хорнетс», «Орландо Мэджик» (дважды).

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