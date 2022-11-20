Бена Симмонса могут обменять в «Лейкерс»
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Исполнительный директор НБА заявил, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс может быть обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс»
«Нетс» подсуетились с Полом Клатчем (агентом Бена Симмонса, который также представляет интересы звёздного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. — Прим. «Чемпионата») по вопросу этой сделки. Так что вполне может быть, что «Лейкерс» его возьмут. Посмотрим, как они смогут взаимодействовать с Леброном. Возможно, это станет решением их проблем на старте сезона», — приводит слова менеджера Fadeaway World.
В прошлом матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (109:107) Симмонс впервые за пять лет оформил дабл-дабл (15 очков и 13 подборов).
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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